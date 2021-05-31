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Жена ученого-вирусолога из Уханя умерла от COVID-19 еще до начала пандемии

Жена сотрудника лаборатории в китайском Ухане могла скончаться от коронавируса еще до официально признанного начала пандемии. Об этом пишет Daily Caller со ссылкой на экс-сотрудника Госдепартамента США.

По словам источника, женщина умерла в декабре 2019 года, и ее симптомы очень напоминали коронавирус.

Этот случай продемонстрировал «крайнюю заразность» инфекции, отмечает издание. Однако медики в Китае скрыли информацию о нем, что способствовало вспышке эпидемии.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что незадолго до начала пандемии заболели трое вирусологов в Ухане.

Кроме того, британское издание The Daily Mail сообщило, что китайцы якобы создали коронавирус в лаборатории и замели следы. Также сообщалось, что в Конгрессе США нашли «косвенные доказательства» лабораторного происхождения COVID-19.

31 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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