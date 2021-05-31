Власти Беларуси ограничили своим гражданам возможность покидать страну

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что временный вид на жительство в иностранном государстве не является основанием для выезда за границу. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства якобы в ответ «на множество обращений, касающихся выезда из Беларуси».

«Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве», – говорится в сообщении.

Выезд для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, как указывает комитет, временно ограничен с 21 декабря 2020 года.

Речь идет о наземном пересечении границы. Ограничения не касаются лиц, которые, в частности, выезжают по дипломатическим паспортам, являются членами официальной делегации, направляются в командировку или для получения медицинской помощи, едут на учебу или работу.

TUT.BY со ссылкой на Департамент миграции при МВД Литвы сообщал, что в период с 1 августа 2020 года по 15 февраля 2021 года за временным видом на жительство в Литве обратились более 9 тысяч белорусов, из которых ВНЖ на тот момент получили 7490 граждан Беларуси. Это произошло после августовских выборов президента.

Кроме этого, граждане Беларуси обращались к властям Литвы за получением национальных литовских виз (они дают право постоянно учиться на территории Литвы и работать в этой стране). Всего посольства и консульства Литвы, а также Департамент миграции за ранее указанный период белорусам выдали 12 496 национальных виз.

Глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун 21 октября прошлого года говорил, что с сентября за полтора месяца из страны в Украину уехали около 3 тысяч человек. «Мы сделали разбивку по всем категориям граждан, учли, сколько несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. На территорию Польши был самый большой въезд – около 10 тысяч человек. Латвия и Литва – гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны», – сказал он.