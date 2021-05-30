Райан Рейнольдс признался, что имеет психическое расстройство: «Преследует меня всю жизнь»

Актер признался, что постоянно испытывает чувство беспокойства.

Известный американский актер Райан Рейнольдс признался, что имеет ментальные проблемы.

Звезда «Дэдпула» в своем Instagram опубликовал сообщение, в котором заявил, что каждое утро просыпается со страшными мыслями.

По словам актера, психическое расстройство преследует его всю его сознательную жизнь. Из-за неконтролируемой перегрузки Райан часто пропускает важные для него вещи, из-за чего его самочувствие ухудшается.

«Одна из причин, по которой я публикую это так поздно, заключается в том, что я перегружаю себя и пропускаю важные дела. И одна из причин, по которой я перегружаю себя, — это беспокойство, которое преследует меня всю жизнь. Все, кто, как и я, очень много времени думают, переутомляются и волнуются, пожалуйста, знайте, что вы не одиноки», — написал актер.

Примечательно, что свой диагноз Райан не назвал, но отметил, что звучит он довольно страшно.

Стоит отметить, что на проблемы с психикой, Рейнольдс намекал еще 2016 года, когда сравнил себя с одиноким лодкой, дрейфует посреди бушующего океана, не зная, что делать дальше.