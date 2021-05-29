З’явилися перші офіційні подробиці загибелі в Єгипті ексголови української розвідки Гвоздя

Про це розповідає Еспресо.TV.

Інформацію розповсюдило МЗС.

«За наявною інформацією, 28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб екскерівнику Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю стало зле. Рятівники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя. На березі до приїзду швидкої йому робили серцево-легеневу реанімацію. Водночас, попри проведені під час екстреної госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи, медики констатували його смерть», — заявили Радіо Свобода у міністерстві.

Дахаб — місто на півдні Синайського півострова, що розташоване на узбережжі Червоного моря.