Ученые опровергли эффективность кофе при недосыпе

Американские ученые выяснили, что кофеин помогает быстрее проснуться и увеличивает количество энергии, однако он не восполняет часы сна, которых не хватило организму для восстановления. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Представители факультетов психиатрии и психологии Университета штата Мичиган захотели оценить, насколько успешно кофе помогает преодолеть негативные последствия недосыпа на когнитивные способности. Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовали 275 добровольцев. Их разбили на группы: первую оставили проводить бессонную ночь в лаборатории, а второй позволили спать дома.

На следующее утро обеим группам добровольцев дали капсулу кофеина или плацебо, после чего попросили решить тест на концентрацию внимания. Испытуемым также предстояло разобраться с более сложным заданием «на размещение», которое требовало от участников совершать действия в нужном порядке без пропуска и повторения.

Руководитель исследования, доцент психологии из лаборатории сна и обучения доктор Кимберли Фенн (Kimberly Fenn) заявила, что отсутствие сна ухудшало эффективность участников при выполнении обоих действий. По ее словам, кофеин способствовал решению только легкой задачи. Но большинству участников кофе не помог справиться с заданием на размещение.

Таким образом, ученые доказали, что в ситуации недосыпания не стоит надеяться на стимулирующее свойство напитка, благодаря которому запускается мозговая деятельность. Кофе повышает уровень энергии и даже улучшает настроение, однако «однозначно не заменяет полноценный ночной сон», заключили специалисты. Они также напомнили, что хронический дефицит сна влияет на познавательные способности, меняет настроение, а также отражается на иммунитете, что крайне опасно в условиях пандемии.