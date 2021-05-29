Назван «самый знаковый» член британской королевской семьи Россия подключилась к воздушной блоке Беларуси » НАСА больше не купит места на российских «Союзах» НАСА больше не купит места на российских «Союзах» по крайней мере в ближайшей перспективе. Бюджетный запрос НАСА на 2022 финансовый год не предусматривает покупку мест для американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз», сообщил ТАСС исполняющий обязанности финансового директора агентства Стив Шинн. «Однако у нас все равно есть соглашения о взаимных [перекрестных] полетах на ваших [российских] кораблях и наоборот», — сказал менеджер на брифинге, посвященном бюджету на 2022 финансовый год.