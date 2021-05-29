Алла Пугачева восстановила отношения с Киркоровым

На минувшей неделе певица Кристина Орбакайте отметила 50-летний юбилей. Наследница Аллы Пугачевой закатила огромную вечеринку в одном из столичных ресторанов, где собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Помимо прочих, приглашение получил и Филипп Киркоров, который сыграл важную роль в судьбе Кристины. Известно, что сама Алла Борисовна против этого не возражала.



Все приглашенные с некоторым опасением ждали встречи короля российской эстрады с Примадонной. Известно, что несколько месяцев назад бывшие супруги повздорили и полностью перестали разговаривать. Что послужило причиной конфликта, до сих пор неизвестно. Ясно лишь, что оба сильно переживали по поводу ссоры. Они выходили из себя всякий раз, кода журналисты пытались узнать о причинах произошедшего.

Однако на дне рождени дочери Алла Борисовна дала понять, что конфликт исчерпан. Более того, она публично осыпала Киркорова комплиментами — причем это произошло прямо на глазах у Галкина. Филипп Бедросович выступил с проникновенной речью, в которой отметил внешность Кристины Орбакайте. Позже слово взяла Примадонна, которая с нежностью обратилась к бывшему супругу: «Ты тоже очень хорошо выглядишь!»

Чуть позже Филипп Киркоров поднялся на сцену и стал петь в честь изменницы. Алла Борисовна не сдержалась и пустилась в пляс, сообщают присутствовавшие на мероприятии журналисты «Собеседника». Видеозапись этого в своем микроблоге даже опубликовал Галкин — по всей видимости, о ревности с его стороны речи не идет. «Прощен!» — переговаривались между собой присутствующие, решив, что Пугачева больше не держит зла на Киркорова.