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Власти США подозревают украинских чиновников в окружении Зеленского в причастности к вмешательству в выборы

Андрей Деркач

Федеральная прокуратура в Бруклине пытается установить, участвовали ли несколько украинских чиновников из окружения Зеленского разработке плана вмешательства в президентскую кампанию 2020 года, сообщает газета New York Times.

Как пишет газета со ссылкой на неназванные источники, в рамках этого плана адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был распространять порочащую информацию о демократе Джо Байдене с целью склонить избирателей голосовать за Трампа.

По данным NYT, прокуратура Бруклина и ФБР ведут расследование в отношении нынешних и бывших украинских чиновников, подозреваемых в попытках повлиять на выборы путем распространения необоснованных обвинений в коррупции в отношении Байдена по ряду каналов, в том числе через Джулиани.

Пока неясно, собирается ли прокуратура предъявить обвинения кому-либо из украинцев, пишет газета.

На каком-то этапе расследования власти изучили обстоятельства поездки Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встретился с несколькими украинцами, сообщает New York Times.

Как минимум однo из действующих и бывших официальных лиц, с которыми встречался Джулиани, украинский депутат по имени Андрей Деркач, сейчас находится в центре внимания расследования, говорится в статье.

golosameriki.com/a/ukrainians-reportedly-investigated-for-alleged-us-election-meddling/5907715.html

28 мая, 2021 | Category: Новости, США, Украина
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