Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос намерен покинуть пост гендиректора 5 июля, в день 27-летия основания корпорации.
В своем заявлении Безос отметил, что эта дата была выбрана потому, что является для него важным днем, передает CNBC.
О планах Безоса по уходу с дожности гендиректора Amazon стало известно в феврале. Его место займет Энди Джесси, который работает в Amazon с 1997 года и в настоящее время руководит подразделением Amazon Web Services, а сам Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров.
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