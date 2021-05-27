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Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос намерен покинуть пост гендиректора 5 июля, в день 27-летия основания корпорации.

В своем заявлении Безос отметил, что эта дата была выбрана потому, что является для него важным днем, передает CNBC.

О планах Безоса по уходу с дожности гендиректора Amazon стало известно в феврале. Его место займет Энди Джесси, который работает в Amazon с 1997 года и в настоящее время руководит подразделением Amazon Web Services, а сам Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров.

27 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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