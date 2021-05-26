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Умерла известная актриса из фильмов «Тутси» и «Ценности семейки Аддамс»

Луис Де Банзи

Умерла шотландская актриса театра и кино Луис Де Банзи. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Артистка скончалась 3 апреля в Калифорнии, однако известно об этом стало лишь сейчас. Причина случившегося не уточняется. Звезде фильмов «Тутси» и «Ценности семейки Аддамс» было 90 лет.

Де Банзи родилась 4 мая 1930 года в Глазго. Наибольшую известность ей принесла роль первой леди США Элеоноры Рузвельт в ленте «Энни». Среди других известных работ с ее участием — «Сестричка, действуй», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад», «Внезапный удар», «Боязнь пауков», «Она написала убийство», «Удивительные истории», «Такси», «Данстон» и «Большой ремонт».

Актриса также играла в постановках на Бродвее. За спектакль «Утро в семь» ее удостоили премии «Тони».

26 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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