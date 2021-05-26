Ученые выяснили, откуда появились древнегреческие амазонки

Американский археолог Стефани Селовер обнаружила, что женские захоронения в Центральной Анатолии раннего бронзового века (около 3000–2000 лет до нашей эры) часто содержали оружие. Она считает, что женщины наряду с мужчинами использовали его в повседневной жизни из-за всплеска насилия, подтверждающегося наличием многочисленных травм на скелетных останках из некрополей региона. Статья опубликована в Journal of Conflict Archaeology.

Образ женщин-воинов сегодня в первую очередь ассоциируется с древнегреческими мифами об амазонках. Внимание к ним и споры о происхождении этого образа возникли еще в древние времена и активно подогревались античными авторами, например, Плутархом и Гомером. В то же время благодаря археологическим исследованиям известны многочисленные примеры захоронений женщин-воинов или наличия в их погребальном инвентаре оружия.

Подобные находки нередки и на территории современной России. В 2019 году в Воронежской области ученые обнаружили останки сразу четырех женщин-воинов скифского периода, которые относятся примерно к IV веку до нашей эры. Исследователи считают, что такие погребения в целом можно найти в большинстве археологических эпох и культур. Однако пик этого явления, вероятно, пришелся на ранний железный век и раннее Средневековье степной и лесостепной полосы Евразии. Развитие феминистического подхода привлекло дополнительное внимание к исследованиям этой темы.

Стефани Селовер (Stephanie Selover) из Вашингтонского университета исследовала женские погребения с оружием из Центральной Анатолии раннего бронзового века (около 3000–2000 лет до нашей эры), чтобы пересмотреть устоявшиеся стереотипы о лишь ритуальной функции таких артефактов. Археолог отметила, что распространенность оружия в женских могилах из этого региона долгое время оставалась незамеченной, хотя в некоторых некрополях оно находилось почти в половине взрослых женских захоронений.

Местоположение поселений в Центральной Анатолии, рассматриваемых Стефани Селовер

Археолог отметила, что имеющиеся данные с некрополей в поселениях Демирчи-Хююк, Элмани-Картас и Икизтепе говорят о широком распространении насильственных смертей, чем в более ранние или поздние периоды. Тяжелые травмы черепа и посткраниального скелета встречаются среди всего взрослого населения. Чаще – у мужчин и взрослых женщин, реже – у детей и пожилых.

К концу периода ранней бронзы оружие получило широкое распространение в качестве погребального инвентаря в Анатолии. Селовер приводит следующие примеры, когда женские могилы содержали оружие. В поселении Ахлатлибель на бедрах двух взрослых женщин лежали кинжалы, в Аладжа-Хююке – в половине случаев обнаружили булавы, кинжалы и копья, несколько захоронений в Икизтепе содержали наконечники копий и кинжалы. Автор отметила, что предметы как из мужских, так и из женских погребений имели признаки износа. Она считает, что оружие необходимо относить к личному имуществу умершего независимо от его пола, а не воспринимать как ритуальный дар при погребении.

Селовер пришла к выводу, что оружие, найденное в могилах ранней бронзы в Центральной Анатолии, похоже по стилю ношения и материалу у обоих полов, хотя кинжалы все же больше ассоциировались с женщинами, в то время как топоры – с мужчинами. Перед тем, как положить оружие в могилы взрослых людей его, как правило, символически ломали. По мнению исследователя, во времена массового распространения насилия легкие и простые в обращении кинжалы и небольшие копья хорошо подходили для ближнего боя и не требовали серьезной предварительной подготовки, в отличие от использования мечей.