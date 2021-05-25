Премьер-министр Финляндии предложила закрыть небо над Беларусью На коллайдере впервые воспроизвели физику Вселенной в момент ее рождения » Главную роль в фильме о Вилли Вонке из «Чарли и шоколадной фабрики» сыграет Тимоти Шаламе В киноленте будет несколько музыкальных номеров, поэтому актёру предстоит петь и танцевать. Тимоти Шаламе и Джин Уайлдер, сыгравший Вилли Вонку в 1971 году «Вонка» расскажет о молодости Вилли Вонки, одного из ключевых героев повести «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля. В фильме покажут, как он стал производителем лучших в мире сладостей. Чарли Бакет, другой первостепенный персонаж повести Даля, в «Вонке» не появится. В фильмах по «Чарли и шоколадной фабрике» Вилли Вонку играли Джин Уайлдер и Джонни Депп. Тимоти Шаламе известен по ролям в фильмах «Зови меня своим именем», «Леди Бёрд», «Маленькие женщины». Вместе с ним фаворитом на роль Вонки в предстоящей картине считался Том Холланд («Человек-паук: Вдали от дома», «Поступь хаоса»). Режиссёром «Вонки» станет Пол Кинг, который работал над обеими частями «Приключений Паддингтона». Текущий вариант сценария написал Саймон Фарнаби («У чёрта на куличках», «Майндхорн»). Warner Bros., которая занимается производством «Вонки», рассчитывает выпустить фильм в марте 2023 года.