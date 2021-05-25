Блинкен начал визит на Ближний Восток с посещения Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник начал ближневосточный визит с посещения Израиля, надеясь укрепить прекращение огня с правящими в Газе боевиками ХАМАС и помочь ускорить поставки гуманитарной помощи в разрушенный палестинский анклав.

Одновременно с визитом Блинкена израильские власти заявили, что они разрешат ввоз на территорию Газы топлива, медикаментов и продовольствия, предназначенных для частного сектора – впервые после 11 дней боевых действий, начавшихся 10 мая.

Планировалось, что Блинкен также посетит Рамаллу на оккупированном Западном берегу реки Иордан, а также Каир и Амман.

США «всячески надеются и ожидают», что прекращение огня сохранится, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Наше первостепенное внимание сосредоточено на поддержании режима прекращения огня и доставке помощи тем, кто в ней нуждается», – заявил представитель внешнеполитического ведомства, выступавший на условиях анонимности.

Перемирие было достигнуто при посредничестве Египта в координации с США.

Однако представитель Госдепартамента предположил, что пока не пришло время для более широких мирных переговоров между Израилем, переживающим политические перемены после четырех выборов за два года, и палестинцами, разделенными враждебностью между ХАМАС и поддерживаемым Западом президентом Махмудом Аббасом.

Президент США Джо Байден заявил, что двухгосударственное решение является единственным выходом из израильско-палестинского конфликта, и пообещал предоставить крупный пакет помощи для восстановления Газы совместно с другими странами.

Израильско-палестинские мирные переговоры потерпели крах в 2014 году.