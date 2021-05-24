В России ограничат работу Google — в планах Кремля серьезно замедлить работу поисковика.

В отношении сервисов Google могут быть приняты меры по замедлению трафика, заявил в понедельник Роскомнадзор.«Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», — цитирует ТАСС заявление РКН.

В ведомстве подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на 26 тысяч уведомлений об удалении запрещенной информации.

«В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», — заявил РКН.

Сейчас, по данным Роскомнадзора, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента. Это произошло после того, как Twitter удалил 91% запрещенной властями информации.

5 тысяч вменяемых Google противоправных материалов приходятся на YouTube, из них 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму и более 900 запрещенных судом, сообщили в РКН.