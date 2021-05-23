Леди Гага шокировала поклонников откровенным признанием

Известная американская исполнительница Леди Гага удивила поклонников неожиданным заявлением, певица рассказала, что ее изнасиловал продюсер. Об этом говорится в документальном фильме «The Me You Can’t See».

Отмечается, что в новом эпизоде психологической киноленты «Выскажи все громко» Леди Гага призналась, что была беременна от мужчины, старшего за нее на 20 лет. На время изнасилования Леди Гаге было 19 лет.

По словам артистки, мужчина поставил ее ультиматум: или она ему отдается, или он уничтожает все музыкальные записи.

Леди Гага узнала, что беременна. Также после данного случая продюсер в течение нескольких месяцев держал ее взаперти. Спустя некоторое время певица попала в больницу.

«Я поняла, что это была та самая боль, которую я почувствовала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременной на углу возле дома родителей, потому что я блевала и плакала, потому что надо мной издевались», — поделилась Леди Гага.

После этого певица болела много лет подряд и врачи не находили причины. Отношения с продюсером она прервала. И только после этого исцелилась психологически.