Более 70 американских полицейских уволились после штурма Капитолия

Более 70 сотрудников полиции Капитолия уволились после штурма здания сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа в январе текущего года. Об этом сообщает издание Politico.

Глава профсоюза полиции Капитолия Гус Папатанасиу заявил, что люди уходят из департамента из-за перспективы более продолжительных рабочих дней и травматических последствий январских и апрельских событий. «По ночам мне не дает спать не проблема найма и обучения новых полицейских, а удержание тех полицейских, которые у нас сейчас есть», — сказал он.

Так, в начале апреля американец Ной Грин протаранил автомобилем двух полицейских. После этого мужчина вышел из машины с ножом, но правоохранители открыли по нему стрельбу и обезвредили нападавшего. Позже стало известно, что нападавший умер, скончался и один раненый полицейский