Германия вводит запрет на въезд из Великобритании

Немецкий институт здравоохранения внес Британию в список стран, где циркулируют потенциально опасные штаммы COVID-19. Власти Германии приняли решение с 23 мая ввести запрет на путешествия из Великобритании, сообщает газета The Guardian.

Въезд в Германию из Соединенного Королевства будет разрешен только лицам, имеющим немецкое гражданство, близким родственникам немецких граждан при условии, что они путешествуют вместе, а также прибывающим по веским причинам, например, в связи с потерей родственника.

Тем временем в самой Великобритании 17 мая начался третий этап снятия коронавирусных ограничений, число привитых в стране растет, количество случаев госпитализации постепенно снижается. По словам британского премьера Бориса Джонсон, новые штаммы вируса на данный момент не меняют картину угроз внутри страны. 21 июня власти Великобритании намерены снять большинство оставшихся ограничений.