Россия доедает недра: Истощение стратегических месторождений ускорилось вдвое

Сырьевое богатство России — традиционный повод для бравады чиновников и сокрушений экономистов, сетующих на «голландскую болезнь» экономики, — проедается в ускоренном режиме.Темпы, с которыми истощаются запасы стратегических и дефицитных природных ресурсов в стране, за последние три года выросли вдвое.

Если в 2018 году новыми открытиями покрывалось 63% добычи, то в 2020-м эта доля упала до 32%, подсчитали аудиторы Счетной палаты.

Воспроизводство дефицитных и стратегических ископаемых в стране находится «низком» уровне, система управления рисками отсутствует, а управление фондом недр ведется «недостаточно эффективно», говорится в отчете СП, опубликованном на сайте ведомства.

К дефицитным ресурсам относят, например, уран, марганец, литий, хром, титан; к стратегическим — нефть, природный газ, медь, никель, олово.

За 2018-20 гг бюджет выделил на поиск и разведку полезных ископаемых 87 млрд рублей. Но выполнить план не удалось по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов. В их числе — арктическая нефть, золото, серебро, алмазы, уран, хромовые руды, свинец, вольфрам, перечисляет СП.

Это делает экономику зависимой от импорта, причем в некоторых отраслях эта зависимость — критическая.

Сейчас поставками из-за рубежа «в значительных объемах» покрывается более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных полезных ископаемых, подсчитали в СП: в частности, Россия на 100% зависит от импорта титана, хрома, марганца и лития. Импортом закрывает две трети потребности в бокситах и почти половина — в меди.

В течение последних 30 лет Россия «отрастет от мирового уровня развития технологий обогащения обогащения и переработки твердых полезных ископаемых», в стране сократилось или полностью остановлено производство редкоземельных металлов, а также ряда черных металлов, поскольку центры компетенций и исследований, доставшиеся в наследство от СССР, оказались утрачены, отмечает СП.

В отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 импортируемым видам, геологоразведочные работы не проводятся в принципе.

Минприроды утверждает, что запасы основных полезных ископаемых в России воспроизводятся на 100%, но этот показатель «нерепрезентативен», полагает Счетная палата.

Даже по нефти и газу — ключевым сырьевым ресурсам, экспорт которых обеспечивает экономике две трети валютных доходов, — значительную часть новых «открытий», о которых рапортуют компании и которые ставятся госбаланс, впоследствие приходится списывать.

В сумме за 2016-19 гг были признаны не существующими в реальности запасы нефти и конденсата на 2,278 миллиарда тонн, что составляет почти пять годовых объемов добычи.

За тот же период по причине неподтверждения пришлось списать 6,041 триллиона кубометров газа — более девяти годовых объемов добычи, писали эксперты СП в прошлом году.