Forbes оценил почти в $16 млрд потери криптомиллиардеров из-за обвала биткоина

Вчера самая популярная и дорогая криптовалюта в мире подешевела сразу на 30% в пересчете на сутки, и ее стоимость более чем вдвое падала с апрельского исторического максимума (64 854 долларов) до $30 тыс. Впрочем, уже к вечеру она вернулась к отметке почти в $40 тыс., сообщает ПРАЙМ.

По оценкам Forbes, вследствие падения биткоина состояние двенадцати криптовалютных миллиардеров по итогам среды составило $46,8 млрд против $62,3 млрд девятью днями ранее.

При этом, указывает выходец из России Виталик Бутерин перестал быть самым молодым криптомиллиардером мира. После обвала мирового рынка криптовалют, его состояние сократилось на 40% и теперь недотягивает до миллиарда долларов.

Как отмечает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь, «плавная коррекция биткоина от рекордных максимумов перешла в режим лавинообразных распродаж на торгах 19 мая». «Биткоин, который за последнюю неделю подешевел уже на 43%, в моменте падал к отметке 30 тыс. долларов, таким образом, снизившись более чем на 50% от исторических вершин, отмеченных в прошлом месяце вблизи уровня 65 тыс. долларов», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «подешевели и другие цифровые валюты, причем курс Ethereum показал еще более мощное падение, потеряв за неделю более 50% своей стоимости».

«На фоне ускорения обвала рынка цифровых валют криптобиржи принудительно закрыли позиции почти 730 тыс. пользователей. Потери криптотрейдеров за последние сутки в общей сложности превысили 8 млрд долларов. Также были зафиксированы сбои в работе нескольких крупных биржевых площадок», — констатирует Чэнь Лиминь.

На его взгляд, «вчерашний день определенно запомнится в сообществе как один из самых „кровавых“ за последнее время». «Причем в какой-то момент тенденция к закрытию длинных позиций приобрела панический характер, что и привело курс главной цифровой монеты к новым трехмесячным минимумам», — подчеркивает аналитик.