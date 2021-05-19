США ввели санкции против финансистов «Исламского государства» в Турции

США предпринимают новые шаги, чтобы создать трудности для террористической группировки «Исламское государство» в плане перевода денег, в том числе пожертвований от сторонников через Сирию и Турцию.

Министерство финансов США объявило о санкциях против трех человек и одной компании, которые, по заявлениям чиновников, играли ключевые роли в деятельности незаконной финансовой сети террористической организации.

Одного из попавших под санкции, Алаа Ханфуру, обвиняют в использовании его турецкой компании по оказанию финансовых услуг для перевода тысяч долларов агентам «Исламского государства» в Сирии. Представители минфина США также заявили, что в 2017 и 2019 годах Хануфра содействовал переводу денег между членами высшего руководства группировки.

Под новые санкции также попала турецкая компания Al-Fay, занимающаяся оказанием денежных услуг, и два брата – Идрис Аль-Фей и Ибрагим Аль-Фей.