США ввели санкции против финансистов «Исламского государства» в Турции

Цель этих мер – помешать террористической группировке переводить средства членам руководства и своим агентам
США предпринимают новые шаги, чтобы создать трудности для террористической группировки «Исламское государство» в плане перевода денег, в том числе пожертвований от сторонников через Сирию и Турцию.
Министерство финансов США объявило о санкциях против трех человек и одной компании, которые, по заявлениям чиновников, играли ключевые роли в деятельности незаконной финансовой сети террористической организации.
Одного из попавших под санкции, Алаа Ханфуру, обвиняют в использовании его турецкой компании по оказанию финансовых услуг для перевода тысяч долларов агентам «Исламского государства» в Сирии. Представители минфина США также заявили, что в 2017 и 2019 годах Хануфра содействовал переводу денег между членами высшего руководства группировки.
Под новые санкции также попала турецкая компания Al-Fay, занимающаяся оказанием денежных услуг, и два брата – Идрис Аль-Фей и Ибрагим Аль-Фей.
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