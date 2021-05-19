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Мэнсон принуждал помощницу употреблять наркотики и стоять на стуле по 12 часов — СМИ

Мэрилин Мэнсон

Бывшая помощница рок-музыканта Мэрилина Мэнсона Эшли Уолтерс подала на артиста в суд за сексуальное и моральное насилие. Об этом сообщает Deadline.

В 16-страничном иске утверждается, что артист регулярно оскорблял помощницу, подвергал ее сексуальным домогательствам и наносил побои, причем подобные поступки были «вызваны употреблением наркотиков и приступами агрессии».

«Во время этих наркотических запоев он швырял в Уолтерс посуду, угрожал покончить с собой и даже толкнул ее к стене», — сообщается в заявлении. Также Уолтерс утверждает, что были ситуации, когда ей приходилось не спать по двое суток — Мэнсон якобы заставлял помощницу стоять по 12 часов на стуле и фотографировать его. А для того, чтобы она не засыпала, артист принуждал ее употреблять наркотики.

19 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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