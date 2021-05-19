Дания будет высылать беженцев в Африку до принятия решения предоставлять им право жить в стране или нет

У иностранцев, нелегально попавших в страну и попросивших там политического убежища, будут снимать отпечатки пальцев, а потом сажать их на самолёт и отправлять в одну из африканских стран, где они и будут дожидаться решения о предоставлении убежища, а Дания будет оплачивать расходы на их содержание и платить принимающей стране комиссию.

В парламенте рассматривается закон, разрешающий подобную практику, а правительство уже заявило, что нашло 6 перспективных стран-кандидатов и ведёт с ними переговоры. Ближе всего к успеху переговоры с Руандой — стороны уже подписали протокол о взаимопонимании, хотя само соглашение о размещении беженцев в Руанде пока не заключено.

Дания — первая страна Евросоюза, которая собирается размещать беженцев в третьих странах (и рекомендует эту практику всему ЕС). Но не первая в реализации такого подхода. Первым был Израиль, который проводит такую политику с 2017 года.

Дания резко ужесточила миграционную политику после прихода к власти правительства социал-демократов, пытающихся перехватить антимиграционную тему у правых партий. С тех пор миграция в страну сократилась до примерно 1,5 тысяч человек в год — наименьший показатель за последние 30 лет.

Но премьер-министр страны Метте Фредериксен заявляет, что хочет сократить её до нуля. Дания также стала первой страной в Европе, которая начала отправлять сирийских беженцев обратно на родину, аргументируя это тем, что в Сирии уже безопасно.

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