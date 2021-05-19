Байден отложил санкции против Nord Stream 2 накануне встречи с Путиным

Компания, которой руководит Маттиас Варниг, бывший сотрудник разведки ГДР, будет включена в перечень юрлиц, осуществляющих подсанкционную деятельность, однако Белый дом воспользуется правом пока не подвергать ее жестким мерам, включая запрет на любые операции и блокировку всех активов.
Сам Варниг также пока избежит попадания в «черные списки» американского Минфина.
Решение отложить санкции может быть в любой момент отменено, подчеркивают источники Axios. Не налагая санкции незамедлительно, администрация, по их словам, сохранит возможности давления на Россию, которые пригодятся Байдену в ходе подготовке первой очной встречи с Путиным.
Официальная позиция Госдепартамента не изменилась, заявил представитель ведомства: администрация США при поддержке обеих партий продолжает считать «Северный поток-2» «проектом враждебного влияния России», а компании, участвующие в его строительстве, могут стать объектом санкций.
Сейчас под американские санкции попадают суда-трубоукладчики, страховые и сервисные компании, но сам оператор стройки — Nord Stream 2 AG — остается вне санкционного поля и может свободно заключать контракты и проводить платежи.
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