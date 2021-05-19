Байден отложил санкции против Nord Stream 2 накануне встречи с Путиным

Администрация США решила отложить введение жестких санкций против «Северного потока-2», сообщает Axios со ссылкой на два источника в Белом доме. Накануне запланированных переговоров с президентом Владимиром Путиным, которые могут состояться в ближайшие недели, Джо Байден решил не вносить в «черные списки» компанию-оператора стройки — 100-процентную швейцарскую «дочку» «Газпрома» Nord Stream 2 AG.

Компания, которой руководит Маттиас Варниг, бывший сотрудник разведки ГДР, будет включена в перечень юрлиц, осуществляющих подсанкционную деятельность, однако Белый дом воспользуется правом пока не подвергать ее жестким мерам, включая запрет на любые операции и блокировку всех активов.

Сам Варниг также пока избежит попадания в «черные списки» американского Минфина.

Решение отложить санкции может быть в любой момент отменено, подчеркивают источники Axios. Не налагая санкции незамедлительно, администрация, по их словам, сохранит возможности давления на Россию, которые пригодятся Байдену в ходе подготовке первой очной встречи с Путиным.

Официальная позиция Госдепартамента не изменилась, заявил представитель ведомства: администрация США при поддержке обеих партий продолжает считать «Северный поток-2» «проектом враждебного влияния России», а компании, участвующие в его строительстве, могут стать объектом санкций.

Сейчас под американские санкции попадают суда-трубоукладчики, страховые и сервисные компании, но сам оператор стройки — Nord Stream 2 AG — остается вне санкционного поля и может свободно заключать контракты и проводить платежи.