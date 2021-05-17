В Турции после жесткого локдауна ослабили ограничения из-за COVID-19

Как сообщается в Facebook посольства РФ в Анкаре, отменяются ограничения на выход из дома для людей старше 65 лет, прошедших вакцинацию, а также детей младше 18 лет. Однако передвигаться на общественном транспорте им пока нельзя.

Также снимут запрет на междугородние поездки и откроют детские сады.

В выходные и в ночное время для граждан Турции пока сохраняется комендантский час. Кроме того, до 1 июня не работают кинотеатры, кофейни, спортивные залы и ряд других заведений.