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В Турции после жесткого локдауна ослабили ограничения из-за COVID-19

В Турция с понедельника отменят ряд ограничений по коронавирусу.

Как сообщается в Facebook посольства РФ в Анкаре, отменяются ограничения на выход из дома для людей старше 65 лет, прошедших вакцинацию, а также детей младше 18 лет. Однако передвигаться на общественном транспорте им пока нельзя.

Также снимут запрет на междугородние поездки и откроют детские сады.

В выходные и в ночное время для граждан Турции пока сохраняется комендантский час. Кроме того, до 1 июня не работают кинотеатры, кофейни, спортивные залы и ряд других заведений.

17 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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