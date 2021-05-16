Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз

В мае актриса Ольга Сумская и ее муж, актер и певец Виталий Борисюк отмечают серебряную свадьбу – они поженились 25 лет назад. В честь этого события звездная пара решила повторно заключить брак и даже обменялась клятвами. Кажется, мы снова поверили в настоящую любовь, сообщает segodnya.ua.

В Instagram появились фото и видео с церемонии, которая прошла в столичном ресторане. Сумская и Борисюк оделись как жених и невеста, а в качестве гостей пригласили своих давних друзей: Владимира Горянского и Гарика Кричевского с женами, Виталия Козловского и других знаменитостей.

Виталий Борисюк для праздничного дня выбрал белый смокинг с бабочкой, а Ольга Сумская надела потрясающее серебряное платье и фату. Их дочь Анна Борисюк поделилась в Instastories милым снимком, подписав его «Любовь, проверенная временем».