Звезда «Хищника» сыграет в «Индиане Джонсе 5»

Звезда фильмов «Хищник» и «Логан» Бойд Холбрук присоединился к актерскому составу приключенческого фильма «Индиана Джонс 5». Как и в случае с другими исполнителями второстепенных ролей, персонаж, которого ему предстоит сыграть, пока не называется.

Напомним, что проект вновь объединит под одной «крышей» Харрисона Форда и Стивена Спилберга, правда, последний будет выполнять лишь функции продюсера. Также в нем будет участвовать и композитор Джон Уильямс, написавший музыку к оригинальной трилогии, в том числе и знакомую всем заглавную тему. В актерской труппе также числятся Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж. Томас Кречманн и другие известные артисты.

Съемки под руководством режиссера Джеймса Мэнголда должны стартовать летом 2021 года с прицелом на премьеру через год. Работа над сценарием картины продолжалась в течение нескольких лет. Детали сюжета пока держатся в секрете известно лишь, что приключения Индиану Джонса вновь станет по-настоящему международными, то есть действие будет происходить в разных странах.

На момент выхода фильма в прокат Харрисону Форду исполнится 80 лет.