Британцев призвали выпить по 124 пинты пива для спасения пабов

Каждому посетителю пабов нужно купить 124 пинты пива или 122 бокала вина, чтобы компенсировать убытки в размере £25,66 млрд. Именно такой суммы отрасль лишилась из-за пандемии коронавируса

Финансовые эксперты из Company Debt пришли к выводу, что каждому из 52 млн взрослых британцев предстоит выпить не меньше 70 литров пива. На то, чтобы эта мера помогла полностью восстановить бизнес, потребуется немало времени, отмечает газета Metro.

Британцам, которые не пьют алкогольные напитки, придется съесть 976 пакетов чипсов или 40 горячих блюд, чтобы спасти 40 тыс. пабов.

17 мая пабы без веранд впервые откроют двери посетителям впервые за последние пять месяцев. Арендодатели надеются, что англичане соскучились по посиделкам в баре и спрос на алкогольные напитки резко увеличится.

Активисты даже выпустили плакат, призывающий людей «исполнить свой долг» и потратить не меньше £382 в этом году в пабах.

Во вновь открывшихся барах и пабах будет действовать ограничение — одновременно в помещении будет разрешено находиться максимум шести посетителям. Зато за пределами бара ограничения не действуют. Уже 21 июня все меры предосторожности при посещении пабов и баров будут сняты.