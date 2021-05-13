Высотное здание в секторе Газа снесло с лица земли от удара Израиля

Противостояние между Израилем и палестинцами по поводу святынь Восточного Иерусалима привело к новым массовым жертвам.
По информации Al Arabiya, израильские военные самолеты продолжили удары по Газе, в результате обрушился многоэтажный комплекс «Аль-Шурук» в самом центре Газа-сити.
Имеется информация о как минимум трех погибших, но сколько людей могло попасть под обломки, пока неизвестно.
Общее число жертв конфликта, таким образом, за три дня приближается к 60.
Боевики из сектора обстреливают еврейские населенные пункты. Так, в Ашкелоне ракеты попали в жилые дома.
Среди граждан Израиля также есть несколько жертв.
В ответ ЦАХАЛ бьет по позициям ХАМАС. Своей целью израильские военные, в частности, избрали хамасовский «генералитет».
Тем временем Совбез ООН, собравшийся на срочное заседание в связи с новым витком ближневосточного конфликта, не смог, по предварительным данным ТАСС, согласовать совместное заявление.
США от лица Госдепартамента заверило Израиль в поддержке, однако в связи с угрозой атак на территории еврейского государства американская авиакомпания United отменила рейсы в Тель-Авив.
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