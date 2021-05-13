Старый друг Пугачевой умер в окружении чужих людей » Ротару продает свое имущество в Крыму Анне Калашниковой предложили купить отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

На днях Калашникова посетила Крым в качестве ведущей местной недели моды. Певица рассказала, что во время поездки она познакомилась с риелтором, который предложил ей вложиться в отель Софии Ротару в Ялте.

Гостиница «Вилла София» находится в центре города, она построена на фундаментах купален Роффе 1897 года. В начале 1990-х София Ротару взяла их в аренду и, по слухам, потратила на реставрацию порядка миллиона долларов.

Отель Софии Ротару в Крыму разорился

Сейчас отель закрыт и выставлен на продажу. По словам риелтора, певица хотела продать его за 25 млн евро, из-за отсутствия покупателей цена снизилась до 23 млн евро. При этом, по мнению агента, цена все равно остается завышенной.

Как рассказала Калашникова, когда-то отель «Вилла София» был «жутко дорогим». Самый дешевый номер стоил 15 тысяч рублей за ночь, а цены на номер люкс доходили до 80 тысяч рублей.

«Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств уходит на содержание недвижимости в Москве и в Испании. Думаю, что если кто и купить отель Ротару, то какой-нибудь ее поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке», — поделилась Калашникова.

Ранее, как писал «Рамблер», журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк Софии Ротару под Киевом. Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров.

Владения певицы расположены в поселке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра, в сосновой роще, вдали от оживленной трассы. Ротару приобрела недвижимость 15 лет назад. Изначально на участке стоял деревянный дом, который певица обложила кирпичом, придав ему причудливую форму.

Об этом сообщает «Рамблер». Далее: https://news.rambler.ru/starlife/46409173/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink