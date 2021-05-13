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Правительство Коста-Рики впервые показало архивное фото большого НЛО

Правительство Коста-Рики впервые показало архивное фото большого НЛО, которое было заснято над территорией страны. Ранее фото демонстрировалось только в национальном архиве. Точная дата фото неизвестна.
Этот оригинальный негатив был сохранен правительством Коста-Рики и находится в Национальном архиве этой страны в конце 90-х.
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В различных правительственных архивах по всему миру хранятся, вероятно, сотни, если не тысячи, превосходных фотографий НЛО. Когда-нибудь они, наконец, будут опубликованы для всеобщего пользования и увидят свет.

А пока есть эта фотография, на этой фотографии четко запечатлен НЛО и изображение не размытое и не неясное. Этот летательный аппарат дискообразный и его диаметр 67 метров.

13 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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