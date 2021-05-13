Оппозиционерке Марии Колесниковой в Беларуси грозит 12 лет тюрьмы

Члену президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение по трем уголовным статьям. Расследование ее дела завершено, сообщил Telegram-канал штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Колесникову обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности, заговору с целью захвата государственной власти неконституционным путем, и в создании экстремистского формирования и руководство им.

Колесникова была главой штаба Бабарико, а после выборов вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции.

В ночь с 7 на 8 сентября она была задержана. При этом до заключения под стражу силовики пытались вывезти Марию Колесникову за границу для «деэскалации» ситуации в стране. Об этом рассказали члены Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков. По их словам, Колесникову привели на границу с Украиной силой, после чего она порвала свой паспорт и заявила о намерении остаться в Беларуси.

В штабе Бабарико считают, что Марии Колесниковой грозит до 12 лет тюрьмы.

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