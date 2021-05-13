NZZ о кибератаке на Colonial Pipeline: Это сценарий возможного начала Третьей мировой

Враждебные США хакеры атаками, подобными диверсии против крупнейшего в стране трубопровода Colonial Pipeline, выявляют слабые места в американской инфраструктуре. В происходящем, с учетом подозрений в адрес России, проявляются элементы гибридной войны, сказано в статье Neue Zürcher Zeitung.

Это раньше для ударов по жизненно важным объектам экономики силам противника нужны были шпионы и диверсанты — сегодня граница между шпионажем и саботажем в киберпростанстве стирается, что повышает риск возникновения конфликтов, пишет журналист.

Пара десятков хорошо обученных и сидящих в офисе хакеров быть пойманными не рискуют даже при наличии самых серьезных обвинений — для этого им достаточно просто не выезжать за рубеж. Несмотря на то что киберпротивостояние между Соединенными Штатами с одной стороны и РФ и Китаем с другой, пока не переросло в настоящую «необъявленную войну», как в случае с Ираном, возможный дополнительный ущерб Colonial Pipeline может заставить Вашингтон говорить не о шпионаже, а об «акте агрессии». Последнее не исключено, если вред от вирусной программы «приостановит поставки топлива на долгое время», указывается в материале.

При этом участие российского государства в хакерской атаке на трубопровод в США пока не доказано — согласно первым данным, за ней стоит всего лишь «преступная кибергруппировка из РФ». «Это и неудивительно, — поясняет автор. С момента российского вторжения в Крым и появления „зеленых человечков“ мы знаем, что существенным элементом так называемой гибридной войны России является неопределенность. Особенно на первых этапах следует как можно дольше держать врага в неведении относительно того, кто стоит за атакой, каковы ее цели и причины».

Соответственно, тот, кто приказал причинить вред Colonial Pipeline, «вероятно, осознавал эти риски». Водоснабжение, поставки электроэнергии или бензина и т. п. жизненно важны для государств и США неоднократно давали понять, что при определенных условиях такие нападения могут стать основанием для войны, заключает журналист NZZ.