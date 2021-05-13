ЦАХАЛ атаковал стратегические цели в Газе — ХАМАС уже очень хочет мира

Израильская военная авиация продолжает отрабатывать цели в секторе Газы, нанося сокрушительный урон инфраструктуре ХАМАСа и «Исламского джихада».
Израильский авиаудар по Газе
Истребители и бомбардировщики военно-воздушных сил ЦАХАЛа атаковали и уничтожили здания, имеющие стратегическое значение для террористической группировки.
Среди уничтоженных объектов – база военно-морских сил ХАМАСа.
Нанесен ракетно-бомбовый удар по зданию, в котором находился центральный банк террористической группировки ХАМАС.
ЦАХАЛ разрушил диверсионный туннель, вход в который находился в средней школе.
Также превращены в пыль два принадлежавших ХАМАСу здания, где располагалась инфраструктура для проведения разведывательных операций.
Кроме того, атаковано еще одно здание ХАМАСа в Хан-Юнисе.
С начала операции «Страж стен» уничтожено уже более 650-ти объектов террористической инфраструктуры в секторе Газы, а также ликвидировано не менее 50-ти террористов высшего и среднего звена в иерархии ХАМАСа и «Исламского джихада».
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Хеди Зильберман заявил, что за последние два дня ЦАХАЛ ликвидировал большую часть мощностей ХАМАСа и «Исламского джихада» по производству ракет.
С 20:00 12 мая по израильской территории было выпущено 130 ракет.
24 ракеты упали на территории Газы.
«Мы видим первые трещины в уверенности врага в свете нанесенного ему огромного ущерба. Это видно по их попыткам запрашивать прекращение огня. ХАМАС был удивлен мощью ответных ударов ЦАХАЛа. Многие боевики нервничают и не готовы продолжать. Ракетные обстрелы Израиля еще продолжатся, но в организации начался раскол», – говорится в тексте заявления Зильбермана.
Хеди Зильберман сообщил также, что командование ЦАХАЛа утвердило несколько планов наземной операции, на случай, если получит соответствующее распоряжение от государственного руководства.
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