ЦАХАЛ атаковал стратегические цели в Газе — ХАМАС уже очень хочет мира

Израильская военная авиация продолжает отрабатывать цели в секторе Газы, нанося сокрушительный урон инфраструктуре ХАМАСа и «Исламского джихада».

Истребители и бомбардировщики военно-воздушных сил ЦАХАЛа атаковали и уничтожили здания, имеющие стратегическое значение для террористической группировки.

Среди уничтоженных объектов – база военно-морских сил ХАМАСа.

Нанесен ракетно-бомбовый удар по зданию, в котором находился центральный банк террористической группировки ХАМАС.



ЦАХАЛ разрушил диверсионный туннель, вход в который находился в средней школе.

Также превращены в пыль два принадлежавших ХАМАСу здания, где располагалась инфраструктура для проведения разведывательных операций.

Кроме того, атаковано еще одно здание ХАМАСа в Хан-Юнисе.

С начала операции «Страж стен» уничтожено уже более 650-ти объектов террористической инфраструктуры в секторе Газы, а также ликвидировано не менее 50-ти террористов высшего и среднего звена в иерархии ХАМАСа и «Исламского джихада».

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Хеди Зильберман заявил, что за последние два дня ЦАХАЛ ликвидировал большую часть мощностей ХАМАСа и «Исламского джихада» по производству ракет.