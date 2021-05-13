«  
  »

ЦАХАЛ атаковал стратегические цели в Газе — ХАМАС уже очень хочет мира

Израильская военная авиация продолжает отрабатывать цели в секторе Газы, нанося сокрушительный урон инфраструктуре ХАМАСа и «Исламского джихада».

 

Израильский авиаудар по Газе

Израильский авиаудар по Газе

Abed Rahim Khatib/Flash90

Истребители и бомбардировщики военно-воздушных сил ЦАХАЛа атаковали и уничтожили здания, имеющие стратегическое значение для террористической группировки.

Среди уничтоженных объектов – база военно-морских сил ХАМАСа.

Нанесен ракетно-бомбовый удар по зданию, в котором находился центральный банк террористической группировки ХАМАС.


ЦАХАЛ разрушил диверсионный туннель, вход в который находился в средней школе.
Также превращены в пыль два принадлежавших ХАМАСу здания, где располагалась инфраструктура для проведения разведывательных операций.

Кроме того, атаковано еще одно здание ХАМАСа в Хан-Юнисе.

С начала операции «Страж стен» уничтожено уже более 650-ти объектов террористической инфраструктуры в секторе Газы, а также ликвидировано не менее 50-ти террористов высшего и среднего звена в иерархии ХАМАСа и «Исламского джихада».

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Хеди Зильберман заявил, что за последние два дня ЦАХАЛ ликвидировал большую часть мощностей ХАМАСа и «Исламского джихада» по производству ракет.

С 20:00 12 мая по израильской территории было выпущено 130 ракет.
24 ракеты упали на территории Газы.

«Мы видим первые трещины в уверенности врага в свете нанесенного ему огромного ущерба. Это видно по их попыткам запрашивать прекращение огня. ХАМАС был удивлен мощью ответных ударов ЦАХАЛа. Многие боевики нервничают и не готовы продолжать. Ракетные обстрелы Израиля еще продолжатся, но в организации начался раскол», – говорится в тексте заявления Зильбермана.

Хеди Зильберман сообщил также, что командование ЦАХАЛа утвердило несколько планов наземной операции, на случай, если получит соответствующее распоряжение от государственного руководства.

https://www.newsru.co.il/israel/13may2021/id302.html

13 мая, 2021 | Tags: , , | Category: Израиль, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  