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Берлинале пройдет под открытым небом

Берлинале пройдет под открытым небом

На сайте Берлинского кинофестиваля появилась информация, что из-за пандемии внеконкурсные премьеры пройдут в кинотеатрах под открытым небом.

Напомним, из-за карантинных ограничений организаторы смотра разделили мероприятие на две части. Первая, конкурсная, состоялась в феврале в онлайн-формате (победила румынская комедия «Неудачный трах, или Безумное порно»). Вторая, внеконкурсная, была отложена до июня и должна была пройти в живом формате.

Собственно, так и будет. С 9 по 20 июня премьеры пройдут в оффлайне, но только не в помещениях, а на экранах под открытым небом. При этом каждый зритель должен будет предъявить свежий отрицательный тест на коронавирус.

13 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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