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Байден: Израиль имеет право защищаться

У Израиля в сложившейся ситуации есть право защищаться, заявил президент США Джо Байден после телефонных переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Как передает Reuters, Байден также выразил надежду на быстрое завершение палестино-израильского конфликта, отметив, что будет лучше, если это произойдет «раньше, а не позже».

Напомним, крупнейшая за несколько лет эскалация между Израилем и Палестиной началась 10 мая. С этого времени в сторону Израиля из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по 500 целям в Газе.

13 мая, 2021 | Tags: | Category: Израиль, Новости, США
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