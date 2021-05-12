Студенту, який за тисячу гривень облив пам’ятник Бандері у Львові, винесли вирок

Правоохоронці досі ведуть досудове розслідування стосовно замовника та іншого виконавця.

Про це йдеться у рішенні Галицького районного суду Львова, яке оприлюднили 11 травня, передає «Еспресо.Захід».

Галицький районний суд Львова засудив до чотирьох років позбавлення волі одного з двох студентів, який у лютому 2021 року облив червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері. Проте хлопця, який є уродженцем смт Ямпіль Хмельницької області, звільнили від покарання, але передбачили випробувальний термін: якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину. Додаткового запобіжного заходу суд не обирав.

Слідчі встановили, що за осквернення пам’ятника замовник, який мав особисті ідеологічні переконання, запропонував 2 тис. грн. Виконавець знайшов спільника й віддав йому 1 тис. грн. Зазначимо, що стосовно замовника та іншого виконавця зараз ведуть досудове розслідування.

Суд також встановив, що обвинувачений спричинив шкоду моральним засадам суспільства та заподіяв майнову шкоду Галицькій районній адміністрації на суму 7100 грн.

Нагадаємо, 5 лютого, невідомі особи облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові.

Комунальники відмили облитий фарбою пам’ятник. Монумент був забруднений фарбою і спереду, і ззаду. Також плями фарби були на плитці довкола пам’ятника.

Вандалів, які облили фарбою пам’ятник Степанові Бандері, затримали 11 лютого. За їхнім місцем проживання знайшли речові докази, які підтверджують їх вину.