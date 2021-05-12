Канцлера Австрии обвинили в коррупции

Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца обвинили в коррупции и даче ложных показаний.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, прокуратура по вопросам экономики и коррупции (WKStA) включила Курца и главу австрийского кабинета министров Бернхарда Бонелли в список подозреваемых в коррупционной деятельности в связи с предполагаемыми ложными заявлениями в парламентской комиссии. Заявления были сделаны в отношении «дела Ибицы», которое спровоцировало правительственный кризис в 2019 году.

Следствие также обвинило политиков в причастности к назначению главы австрийской государственной холдинговой компании ÖBAG Томаса Шмида. В качестве доказательств прокуратура использовала различные корпоративные документы, а также переписки Шмида и Курца.

Канцлер заявил о своей невиновности и сообщил, что даже в случае заведения уголовного дела он не планирует уходить в отставку. Он подчеркнул, что только недавно узнал о своем статусе подозреваемого и долго пытался прояснить факты у следствия. Курц добавил, что обвинения нацелены на создание общественного накала.