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Военные в петиции предупредили Макрона об угрозе распада Франции

Во французских СМИ появилось новое предупреждение лидеру страны Эммануэлю Макрону от военных. На этот раз следом за отставными генералами о реальной угрозе гражданской войны высказалось «молодое поколение» армейских кадров, передает Valeurs actuelles.

Военачальники высказали руководству Франции опасения «из любви к стране», но к авторам петиции «отнеслись как к мятежникам», говорится в новом документе.

Подписавшие обращение военные обвинили радикальных исламистов в том, что те сеют ненависть к Франции и ее истории. Более того, «мы видим насилие в наших городах и селах», сетуют авторы письма. По их мнению, гражданская война фактически началась — она находится в стадии «тления».

В этой связи власти призывают действовать, поскольку на кону стоит «выживание Франции».

11 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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