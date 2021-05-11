В Китае протестировали беспилотный сверхскоростной поезд

Ведущая китайская локомотивостроительная корпорация CRRC на днях протестовала беспилотный пассажирский поезд с дизайном интерьера вагонов на тему легендарных руин Саньсиндуй в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщается в информации Национального агентства новостей КНР Синьхуа.

Новый поезд будет курсировать между Чэнду и окружающими его городами. А максимальная скорость движения этого железнодорожного состава, по заверениям его разработчиков, достигает 160 км/ч.



Оснащенный интеллектуальными технологиями поезд способен стартовать, останавливаться и возвращаться в депо автоматически.

Руины Саньсиндуй называют одной из величайших археологических находок человечества в 20-м веке. Захоронение, занимающее площадь 12 кв. км и расположенное в городе Гуанхань примерно в 60 км от Чэнду, относится к временам царства Шу, которое существовало по меньшей мере 4800 лет тому назад, а его история насчитывала более чем 2 тыс лет.