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Уволенную из «Мандалорца» Джину Карано выдвинули на премию «Эмми»

Джина Карано

Американскую актрису Джину Карано, уволенную из сериала «Мандалорец», выдвинули на соискание телевизионной премии «Эмми». Об этом сообщает CNET.

Студия Disney предложила организаторам «Эмми» рассмотреть кандидатуру Карано в качестве претендентки на номинацию «Лучшая актриса второго плана» за роль Кары Дюн в телепроекте по «Звездным войнам», это следует из опубликованного компанией пресс-релиза. Пока неизвестно, примут ли организаторы предложение Disney. Церемония вручения премии «Эмми» должна состояться 20 сентября.

В феврале текущего года сообщалось, что студия Lucasfilm, принадлежащая Disney, отказалась от сотрудничества со звездой «Мандалорца» Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA.

11 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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