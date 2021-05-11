Инсайдер о возобновлении романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: «Все началось еще в феврале»

Одна из самых обсуждаемых тем последних дней в западных таблоидах — это вероятное возобновление романа 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека. Сначала стало известно, что пара, которая встречалась 17 лет назад и даже была помолвлена, много времени проводит вместе в доме певицы, а затем появилась информация, что Дженнифер и Бен вместе съездили в отпуск.

Новые обстоятельства их воссоединения тем не менее продолжают появляться, что только подогревает слухи об их реальном романе.

По информации источника издания TMZ, инициатива возродить отношения исходила от Бена. Еще в феврале он стал буквально заваливать Дженнифер письмами по электронной почте, когда она уехала на съемки фильма Shotgun Wedding в Доминиканскую Республику. И характер его посланий был далек от просто дружеского.

Источник утверждает, что Бен писал Дженнифер о том, как она красиво выглядит во время съемок картины (кстати, комплименты певице он делал и публично), после того как увидел ее снимки со съемочной площадки, и что он хотел бы оказаться рядом с ней. Лопес же якобы отвечала ему, что ей нравится, как он пишет, и что он завладел ее сердцем с помощью слов.

Переписывались они до тех пор, пока Лопес не закончила сниматься в картине в апреле и не вернулась в США, где они уже продолжили свое общение лично.

Интересно, что во время бурной переписки Лопес и Аффлека к певице в Доминикану неоднократно прилетал ее бывший жених Алекс Родригес, с которым они тогда пытались спасти свои отношения, но в итоге все же расстались. В свете этих обстоятельств причины расставания Лопес и Родригеса могут оказаться на деле не столь однозначны, как о них говорили раньше (утверждалось, что пара рассталась из-за слухов о регулярных изменах бейсболиста). Алекс, по данным инсайдеров, новый роман Дженнифер переживает тяжело — он все еще надеялся на примирение.

Инсайдеры говорят, что Дженнифер сейчас очень счастлива и решила дать своим отношениям с Беном второй шанс. Пара уже была однажды помолвлена, но тогда свадьба так и не состоялась. Возможно, на этот раз они решат довести дело до конца.

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