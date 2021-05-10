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В Україні за добу 2 817 нових випадків коронавірусу

Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавіруса. Зокрема, COVID підтвердили у 159 дітей та 31 медпрацівника.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Всього в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавіруса потрапили 1 414 людей. Померли 119 українців.

За 9 травня було здійснено 21 883 тестувань (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

Нагадаємо, що країни ЄС хочуть скасувати патенти на COVID-вакцини.

10 мая, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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