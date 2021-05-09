8 лучших фильмов о Второй мировой войне

Редакция собрала лучшие фильмы по случаю завершения Второй мировой войны. Именно в этот день можно окунуться в воспоминания вместе с близкими, которые помнят все события, или же просто вспомнить родных и посмотреть киноленты, которые напомнят о важном дне в общей истории человечества.

День памяти и примирения призван напомнить нам, насколько важна ценность человеческой жизни. Мы подготовили подборку лучших фильмов о Второй мировой войне, которые раскрывают разные стороны жизни во время войны: дружбу, любовь, гражданскую преданность и солидарность.

1. «Спасти рядового Райана»

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 8,6

Оригинальное название: Saving Private Ryan

Картина основана на реальных событиях после внедрения в армии США политики последнего выжившего. Фильм рассказывает историю капитана Джона Миллера, который во время высадки союзных войск в Нормандии планировал отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана.

Режиссер фильма Стивен Спилберг показывал отснятый материал ветеранам высадки в Нормандии. Во многом именно их консультации помогли детализировать атмосферу фильма.

2. «Перл Харбор»

Год: 2001

Рейтинг IMDb: 6,2

Оригинальное название: Pearl Harbor

События фильма развиваются на военной базе США Перл Харбор. История о двоих лучших друзьях, которые случайно влюбляются в одну и ту же девушку, но судьба забрасывает всех троих на военную базу, когда происходит известное нападение на Перл Харбор японской воздушной армии.

3. «Касабланка»

Год: 1942

Рейтинг IMDb: 8,5

Оригинальное название: Casablanca

События фильма разворачиваются в марокканском городе Касабланка во времена Второй мировой войны. Сюжет сосредоточен на внутреннем конфликте человека, которому приходится выбирать между честью и любовью, между необходимостью поступить правильно и любимой.

4. «Тонкая красная линия»

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригинальное название: The Thin Red Line

Название фильма несет метафорическое объяснение – означает борьбу из последних сил. Так и в фильме: главные герои на фоне вымышленной истории событий Второй мировой войны в Тихом океане борются каждый за свое выживание. Даже птица с подбитым крылом пытается выжить во что бы то ни стало.

5. «Темные времена»

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригинальное название: Darkest Hour

Лента рассказывает о пребывании Уинстона Черчилля (Гэри Олдман) на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны. События фильма показывают трудный период для Великобритании, тогда как вермахт нацистской Германии прокатился по Западной Европе и угрожал победить Объединенное Королевство.

6. «Ярость»

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригинальное название: Fury

События фильма рассказывают об окончании Второй мировой войны, когда силы всех войск уже находились на грани истощения. Закаленный в боях сержант «Боевой папаша» командует танковым экипажем из пяти человек. К ним присылают новобранца Нормана Эллисона. Экипаж танка вступает в эпическую схватку с гнетущими силами врага. Они героически пытаются нанести мощный удар в самое сердце нацистской Германии.

7. «По соображениям совести»

Год: 2016

Рейтинг IMDb: 8,1

Оригинальное название: Hacksaw Ridge

Фильм рассказывает реальную историю о медике армии США времен Второй Мировой войны Дезмосе Досе (герой был адвентистом седьмого дня), который отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом. После войны Дезмос получил Медаль Почета.

8. «Грейхаунд: Битва за Атлантику»

Год: 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

Оригинальное название: Greyhound

История о первых днях участия Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Международный конвой из 37 кораблей союзников во главе с командующим Эрнестом Краузе пересекает Северную Атлантику, в то время как его преследуют немецкие лодки. Главный герой (Том Хэнкс) вынужден бороться с внутренними демонами, чтобы стать эффективным лидером в трудные времена.