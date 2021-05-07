Вашингтон обнародовал секретные документы, которые касаются российской военной разведки

The New York Times, продолжая серию материалов о том, что российские спецслужбы якобы предлагали боевикам в Афганистане награду за убийство американских военных, пишет о заявлении Совета национальной безопасности США, который рассекретил ряд документов. Издание отмечает, что если ранее правительство не шло на открытый разговор о подразделении ГРУ № 29155, которое, как писали СМИ, связано с рядом секретных операций на Западе, то теперь в заявлении Совета указаны другие «гнусные операции» по всему миру, которые, по мнению правительства, были проведена отрядом.

«У нас есть убедительные доказательства деятельности этого подразделения», — говорится в заявлении. В нем российские спецслужбы обвиняют в «заговоре с целью насильственного срыва парламентских выборов в Черногории в 2016 году», а также в отравлении в 2018 году бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и «убийствах по всей Европе».

Решение американского правительства рассекретить информацию о подразделении 29155 для публичного обсуждения было принято после того, как две европейские страны публично высказали подозрения в том, что оно несет ответственность за диверсионные операции на их территории. Так, в середине апреля премьер-министр Чехии заявил, что есть «явные доказательства», дающие основания говорить о «разумном подозрении», что отряд 29155 был причастен к двум взрывам на складах боеприпасов, в результате которых в 2014 году погибли два человека. Несколько дней спустя генеральная прокуратура Болгарии объявила, что расследует возможную связь между отрядом 29155 и четырьмя взрывами на складах боеприпасов за последнее десятилетие. Часть уничтоженного оружия в обеих странах принадлежала Эмилиану Гебреву, болгарскому продавцу оружия, который был отравлен в 2015 году вместе со своим сыном и руководителем своей компании. Источники ранее обвиняли команду 29155 в этом покушении.

Большинство предыдущих сообщений о деятельности подразделения 29155 касалось Европы, но его руководитель, генерал-майор Андрей Аверьянов, имеет опыт работы в Центральной Азии. В 1988 году он окончил Ташкентскую военную академию в Узбекистане, за год до вывода советских войск из приграничных с Афганистаном, отмечает NYT.

Правительство США, видимо, рассекретило не всю информацию, пишет газета. В заявлении Белого дома описываются, но не детализируются некоторые доказательства, а источники и методы сбора информации хранятся в секрете. В документе также не указывался конкретный номер спецподразделения ГРУ, но источники говорят, что речь идет именно об отряде 29155. Белый дом также не назвал членов афганской сети, которую обвинили в прямом взаимодействии с подразделением 29155. Три источника СМИ ранее называли имена Рахматуллы Азизи, бывшего торговца наркотиками, который разбогател, будучи посредником для российских агентов, и Хабиба Муради. Оба, как сообщается, бежали в Россию. В заявлении не упоминались и другие косвенные улики, описанные ранее, например о том, что деньги переводились от ГРУ получателю в афганской сети.