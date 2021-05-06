Первые американские успешные беспилотники

Осенью 1944 года японские военные обратили внимание на то, как изменилась тактика американской авиации. Вместо того, чтобы закидывать тихоокеанские острова многими тоннами бомб с большой высоты или «полировать» их десятками «эвенджеров», янки перешли к… таранам!

Началось всё 27 сентября, когда два американских самолёта врезались в пришвартованные у о.Бугенвиль пароходы, а третий «расплескал» защищавшую их зенитную батарею, оставив от неё только дымящуюся воронку.

Дальше – больше. Аэродромы, укреплённые позиции, наконец – пещеры-склады для боеприпасов… Всё это снова и снова подвергалось самоубийственным атакам с воздуха. Что бы это могло значить?

Японское командование быстро сделало закономерный вывод: камикадзе же! Слух об этом быстро облетел всю Империю. В токийских газетах даже потешались над тем, что «американцы от отчаяния пытаются копировать ту тактику, которую доселе называли варварской».

Как раз в это время командующим авиацией крепости Рабаул был назначен Томойоши Хори. Этот незаурядный человек ранее участвовал в разработке беспилотных летающих мишеней для Императорского флота. Именно он первым обратил пристальное внимание на то, что среди остатков некоторых американских самолётов, разбившихся на острове, не обнаружено не только тел лётчиков, но даже элементов кабин!

Вот Хори и сообразил, что имеет дело с беспилотниками. Или, точнее, с самолётами-снарядами, управляемыми по радио.

Так оно и было. Американцы развернули на соседних островах авиагруппу STAG-1, включающую две эскадрильи. Каждая состояла из самолётов управления и ударных аппаратов TDR-1 (скорость до 220 км/ч, максимальная нагрузка – ок. 900 кг взрывчатки). Наводились на цель они при помощи телесистемы BLOCK конструкции Зворыкина. Авиагруппа получила от командования месяц сроку на то, чтобы в боевой обстановке испытать новое оружие, т.к. многие высокопоставленные лица (в т.ч. адмирал Нимиц) отнеслись к нему довольно скептически.

Во второй половине октября группа STAG-1 сменила тактику. Теперь дроны использовались не просто как самолёты-снаряды, а как беспилотные бомбардировщики и… И самолёты-снаряды всё равно, да. Они сбрасывали бомбы по одним целям, а потом «бились» о другие. Корабли, наблюдательные позиции, зенитные батареи противника – всё это снова и снова подвергалось атакам американских беспилотников. Наконец, локатор, смонтированный японцами на маяке одного из островов, также был уничтожен при помощи TDR. До того он несколько недель подвергался безуспешным налётам «обычной» авиации.

Этот успех был достигнут 26 октября 1944 года. А уже на следующий день объявлено о прекращении испытаний – тридцать дней, которые были выделены на них, истекли.

После тщательного анализа итогов действий группы STAG-1 выяснилось, что вероятность успешной атаки при помощи нового оружия приближалась к 50%, при этом потерь в людях не было, что очевидно. Прекрасный результат!

Или нет?

Низкая скорость (а значит – уязвимость) и относительно высокая цена аппаратов TDR поставили крест на амбициозных проектах их использования. Оба эти недостатка можно было бы исправить путём постройки машины с реактивным двигателем, превратив его в радиоуправляемый аналог Фау-1. Но самые напряжённые бои на Тихом океане уже отгремели. Американские флоты всё ближе подбирались к побережью японской метрополии. На завершающем этапе кампании многомиллионные инвестиции в развёртывание системы нового вооружения были признаны бесперспективными.

Таким образом, адмиралы отказались от вполне работоспособной программы.