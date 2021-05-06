HBO представил первые кадры со съемок приквела «Игры престолов»

Почти год назад канал HBO подтвердил, что у популярного сериала «Игра престолов» появится приквел. Работа над проектом, получившим название «Дом дракона», ведется уже несколько месяцев, и вчера его создатели поделились первыми кадрами со съемок.

HBO опубликовал три снимка с участием исполнителей главных ролей: Мэтта Смита, Эммы Д’Арси, Оливии Кук, Риса Иванса и Стива Туссэна.

Эмма Д’Арси и Мэтт Смит в сериале «Дом дракона»

Действие в сериале развернется за 300 лет до событий, описанных в «Игре престолов». В центре сюжета будет война за престолонаследие между предками Дейенерис Таргариен — принцессой Рейнирой и принцем Эйгоном II.

Мэтт Смит играет принца Деймона Таргариена, а Эмма Д’Арси — принцессу Рейниру Таргариен. Оливия Кук исполняет роль королевы Алисенты Хайтауэр, второй жены короля Визериса I, Рис Иванс — его десницу Отто Хайтауэра, а Стив Туссэн — Корлиса Велариона. В сериале также снимаются Ив Бест, Пэдди Консидайн, Фабьен Франкель, Соноя Мидзуно и другие.

В основу сценария сериала лег роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Среди шоураннеров проекта — Мигель Сапочник, работавший и над «Игрой престолов». Он также выступит режиссером нескольких эпизодов.

Съемки сериала стартовали в прошлом месяце в Англии. Его премьера запланирована на весну следующего года.

Оливия Кук и Рис Иванс в сериале «Дом дракона»

Стив Туссэн в сериале «Дом дракона»