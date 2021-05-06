Британской экономике предрекли сильнейший за 80 лет рост

ВВП Великобритании по итогам нынешнего года увеличится на 7,25%, что станет самым высоким показателем роста национальной экономики с 1941 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Банка Англии (Центробанка страны).

Изначально регулятор предполагал, что британский ВВП в 2021 году прибавит 5%, однако, как пояснили специалисты, строгие ограничения, действовавшие в стране с января по середину апреля для борьбы с распространением коронавируса, оказали не столь негативный эффект на экономику королевства, как ожидалось.

Напомним также, что экономика Великобритании рухнула по итогам 2020 года на 9,8%, что стало рекордным годовым падением за всю историю подсчетов.

При этом в IV квартале 2020 года показатель опустился на 7,8% в годовом сопоставлении, но вырос на 1% относительно предыдущих трех месяцев.

Добавим также, что в III квартале 2020 года ВВП Великобритании упал на 8,7% в годовом исчислении, а в квартальном — подскочил на рекордные 16,1%. Причем рост относительно предыдущего квартала стал максимальным с начала отслеживания этого показателя в 1955 году.