Блинкен призвал с осторожностью относиться к инвестициям Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад должен быть очень осторожен по поводу настоящей природы инвестиций Китая в экономику западных стран и тщательно изучать инвестиции в стратегические активы.

Отвечая на вопрос Би-би-си, должен ли Запад отказаться от китайских инвестиций, Блинкен сказал, что США не пытаются сдерживать или ограничивать Китай, но Запад хочет поддержать международный порядок, основанный на правилах, который сформировался после Второй мировой войны.

«Думаю, мы должны быть очень осторожны по поводу настоящей природы этих инвестиций», – заявил Блинкен Би-Би-Си, отвечая на вопрос об огромных инвестициях Китая на Западе.

«Если речь идет об инвестициях в стратегические отрасли, стратегические активы, страны должны изучать их очень внимательно», – отметил он.

«Можно также сказать, что мы не будем вести никакого бизнеса. Но мы так не говорим», – добавил он.