The Telegraph сообщила о новом «компрометирующем досье» на Трампа Бывший британский разведчик Кристофер Стил подготовил второй доклад для ФБР с «компрометирующими фактами» на 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Gordonua.com со ссылкой на британскую газету The Telegraph. Первый доклад Стила был обнародован изданием BuzzFeed 10 января 2017 года. В нем говорилось о контактах помощников Трампа с российскими оперативниками, а также о развлечениях бизнесмена с проститутками в московском отеле Ritz-Carlton еще до избрания главой Белого дома. В новом «досье», по сведениям источников The Telegraph, речь идет о разведданных о вмешательстве Москвы в американские выборы, о связях бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией. Также в докладе приводятся подробности «сексуальных подвигов Трампа». Как отмечает The Telegraph, Стил, руководивший отделом британской службы МI6 по связям с Россией с 2006 по 2009 год, продолжил контакты с ФБР после инаугурации Трампа в 2017 гоу и передавал ФБР информацию через свою компанию Orbis Business Intelligence.