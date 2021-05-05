Попри рішення Верховної Ради Україна відновила імпорт струму з Білорусі — нардеп

З 5 травня всупереч рішенню Верховної ради Україна відновила імпорт російської електричної енергії через Білорусь.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявила народна депутатка фракції “Слуга народу” Людмила Буймістер.
“Сьогодні, 5 травня, Україна знову відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Це попри рішення парламенту, попри затверджений Міненерго прогнозний баланс і попри десяток блоків українських ТЕС і ТЕЦ, які вимушено знаходяться в резерві”, – резюмувала народна обраниця.
За її словами, сьогодні платіж за імпорт струму складе менш як 1 мільйон гривень. Загалом з початку року за імпорт з Росії і Білорусі Україна заплатила рівно 955 мільйонів гривень.
“Минуло майже три тижні з того часу, як Верховна рада проголосувала за надання НКРЕКП повноваження забороняти імпорт, однак погрузлий в корупційних скандалах регулятор навіть не розпочав підготовку до заборони поставок”, – підкреслила Буймістер.
Нагадаємо, народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Михайло Бондар направив звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо заходів уряду для обмеження імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусі.
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