Попри рішення Верховної Ради Україна відновила імпорт струму з Білорусі — нардеп

З 5 травня всупереч рішенню Верховної ради Україна відновила імпорт російської електричної енергії через Білорусь.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила народна депутатка фракції “Слуга народу” Людмила Буймістер.

“Сьогодні, 5 травня, Україна знову відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Це попри рішення парламенту, попри затверджений Міненерго прогнозний баланс і попри десяток блоків українських ТЕС і ТЕЦ, які вимушено знаходяться в резерві”, – резюмувала народна обраниця.

За її словами, сьогодні платіж за імпорт струму складе менш як 1 мільйон гривень. Загалом з початку року за імпорт з Росії і Білорусі Україна заплатила рівно 955 мільйонів гривень.